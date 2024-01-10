Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва

Закриття мосту для ремонту росіяни «перекрутили», як заборону виїзду для всіх чоловіків

Маніпулятивним повідомленням окупанти намагаються посіяти паніку серед українців

Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація щодо закриття всіх виїздів з Києва є російською пропагандою. Про це йдеться у публікації Центру в Telegram.

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Зазначається, що пропагандистські пабліки почали поширюють інформацію про те, що столична влада нібито закриває всі виїзди з міста, щоб почати «масово призивати всіх чоловіків». Як доказ росіяни поширюють повідомлення Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області щодо закриття мосту через канал у Вишгороді.

Насправді поширювана пропагандистами інформація є фейком – закриття мосту пов’язане зі стартом його капітального ремонту на дорозі Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів, а не через масову мобілізацію. Центр дезінформації підкреслив, що поширенням такого маніпулятивного та неправдивого повідомлення росіяни намагаються посіяти паніку в українському суспільстві.

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Нагадаємо, ворожі Telegram-канали поширюють чергову неправдиву інформацію про те, що чоловіки призовного віку, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах ДП «Документ», отримують тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Крім того, дані цих чоловіків нібито внесуть до реєстрації військовозобов’язаних.