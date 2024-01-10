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Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва
Закриття мосту для ремонту росіяни «перекрутили», як заборону виїзду для всіх чоловіків
фото: КМВА

Маніпулятивним повідомленням окупанти намагаються посіяти паніку серед українців

Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація щодо закриття всіх виїздів з Києва є російською пропагандою. Про це йдеться у публікації Центру в Telegram.

Зазначається, що пропагандистські пабліки почали поширюють інформацію про те, що столична влада нібито закриває всі виїзди з міста, щоб почати «масово призивати всіх чоловіків». Як доказ росіяни поширюють повідомлення Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області щодо закриття мосту через канал у Вишгороді.

Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва фото 1

Насправді поширювана пропагандистами інформація є фейком – закриття мосту пов’язане зі стартом його капітального ремонту на дорозі Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів, а не через масову мобілізацію. Центр дезінформації підкреслив, що поширенням такого маніпулятивного та неправдивого повідомлення росіяни намагаються посіяти паніку в українському суспільстві.

Нагадаємо, ворожі Telegram-канали поширюють чергову неправдиву інформацію про те, що чоловіки призовного віку, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах ДП «Документ», отримують тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Крім того, дані цих чоловіків нібито внесуть до реєстрації військовозобов’язаних. 

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Теги: росіяни фейк Київ пропаганда

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