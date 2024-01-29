ЗСУ готують держпереворот: росіяни поширили новий фейк

Російська пропаганда намагається навіяти брехню про підготовку чергового «заколоту» в Україні

Росіяни заявили, що переворот планується через міжнародну критику діяльності Зеленського

Російська пропаганда просуває черговий фейк про державний переворот в Україні, який начебто готують ЗСУ. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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«Україна – це пошкоджений корабель, який не підлягає відновленню, він тоне», – таку інформацію поширюють пропагандисти із посиланням на заяву ексспівробітника ЦРУ Ларрі Джонсона.

фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Вони заявляють, що військовослужбовці ЗСУ готуються стати ядром у держперевороті, який планується через міжнародну критику діяльності президента Зеленського.

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«Фейкороби вкотре відпрацьовують кремлівські методички про «київський режим» та «українців-маріонеток США» і намагаються навіяти брехню про підготовку чергового «заколоту» в державі», − йдеться в повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій зазначає, що українські військові дають відсіч росіянам, поступово звільняють окуповані території і немає жодних ознак того, що ЗСУ покинуть позиції і за бажаннями Кремля «понесуть на багнетах визволення в Київ».

Зазначається, що Ларрі Джонсон має репутацію вкрай сумнівного джерела. Він активно відбілює репутацію РФ і не соромиться просувати у США відверто проросійські наративи.

Нагадаємо, 23 січня прокремлівські Telegram-канали поширювали інформацію про те, що під час ранкового обстрілу російськими ракетами території України, зокрема Києва, ракети української ППО «влучали у житлові будинки столиці».

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Як повідомлялося, російські пропагандисти «розганяють» у соцмережах новий фейк про те, що цієї зими в Україні нібито буде енергетична катастрофа – «не буде ні тепла, ні світла».

Раніше центр протидії дезінформації повідомив, що інформація щодо закриття всіх виїздів з Києва є російською пропагандою.