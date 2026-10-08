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Новий посол Ізраїлю розказав, як його родина відреагувала на відрядження до України, охопленої війною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Новий посол Ізраїлю розказав, як його родина відреагувала на відрядження до України, охопленої війною
Посол Рої Розенбліт повідомив, що наразі його сім’я мешкає в Ізраїлі
фото: glavcom.ua

Рої Розенбліт: «Наразі моя сім’я мешкає в Ізраїлі, але дружина й молодша дитина, якій 19 років, приїжджали сюди на 10 днів»

Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів, як його родина поставилася до переїзду до Києва, який регулярно зазнає російських атак. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» – першому для українських ЗМІ після призначення, дипломат поділився своїм досвідом життя та роботи в умовах постійної загрози.

За словами Розенбліта, за 32 роки дипломатичної служби його родина звикла до такого способу життя. Водночас він наголосив, що раніше за межами Ізраїлю йому не доводилося стикатися з щоденними бомбардуваннями, подібними до тих, які переживає Україна.

Посол уточнив, що наразі його сім’я мешкає в Ізраїлі. Дружина Розенбліта та його 19-річна дитина вже побували в Києві. Вони провели в столиці України 10 днів і, як розповів посол, їм там дуже сподобалося.

«Вони полюбили це місто й були в захваті від Києва. Їм довелося повернутися до Єрусалима, оскільки на мого сина чекав призов до Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Зараз він проходить курс початкової військової підготовки», – підкреслив Рої Розенбліт.

Дипломат додав, що родина його дружини близько 100 років тому емігрувала з Прилук до Ізраїлю.

Рої Розенбліт розпочав дипломатичну місію в Україні 21 серпня 2026 року. Він замінив Міхаеля Бродського, який очолював посольство Ізраїлю в Україні з 2021 року. Розенбліт працює на дипломатичній службі Ізраїлю вже 32 роки. До призначення в Україну він працював, зокрема, в Омані, Катарі, Росії та Єгипті, а також очолював ізраїльські дипломатичні місії у низці країн Африки.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.

До слова, новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт пояснив, який особистий зв'язок має його родина з Україною. Він розповів, що родина його дружини походить із Прилук на Чернігівщині та близько століття тому емігрувала до Ізраїлю.

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Теги: Ізраїль війна посол Рої Розенбліт

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