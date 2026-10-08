Новий посол Ізраїлю розказав, як його родина відреагувала на відрядження до України, охопленої війною
Рої Розенбліт: «Наразі моя сім’я мешкає в Ізраїлі, але дружина й молодша дитина, якій 19 років, приїжджали сюди на 10 днів»
Новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт розповів, як його родина поставилася до переїзду до Києва, який регулярно зазнає російських атак. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» – першому для українських ЗМІ після призначення, дипломат поділився своїм досвідом життя та роботи в умовах постійної загрози.
За словами Розенбліта, за 32 роки дипломатичної служби його родина звикла до такого способу життя. Водночас він наголосив, що раніше за межами Ізраїлю йому не доводилося стикатися з щоденними бомбардуваннями, подібними до тих, які переживає Україна.
Посол уточнив, що наразі його сім’я мешкає в Ізраїлі. Дружина Розенбліта та його 19-річна дитина вже побували в Києві. Вони провели в столиці України 10 днів і, як розповів посол, їм там дуже сподобалося.
«Вони полюбили це місто й були в захваті від Києва. Їм довелося повернутися до Єрусалима, оскільки на мого сина чекав призов до Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Зараз він проходить курс початкової військової підготовки», – підкреслив Рої Розенбліт.
Дипломат додав, що родина його дружини близько 100 років тому емігрувала з Прилук до Ізраїлю.
Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» новий посол розповів про перші тижні роботи в Україні, відносини Києва та Єрусалима, співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також позицію Ізраїлю щодо Росії.
До слова, новий посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт пояснив, який особистий зв'язок має його родина з Україною. Він розповів, що родина його дружини походить із Прилук на Чернігівщині та близько століття тому емігрувала до Ізраїлю.
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