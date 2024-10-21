Новий посол Японії прибув до Києва

Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме (зліва) на залізничеому вокзалі у Києві

Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме прибув до Києва

Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме прибув до Києва. Фото зустрічі дипломата на київському вокзалі оприлюднило у соцмережі Х посольство Японії в Україні.

«Раді вітати нового посла Японії в Україні Масаші Накаґоме. Маючи багаторічний досвід у дипломатії та міжнародних відносинах, він готовий продовжувати зміцнювати зв'язок між Японією та Україною», – зазначили у диппредставництві.

Нагадаємо, 2 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою перед закінченням його дипломатичної місії. Президент України подякував пану послу за розбудову міцних відносин між Україною та Японією. Президент відзначив важливу підтримку з боку Японії та колишнього Прем’єр-міністра Фуміо Кішіди під час головування країни в «Групі семи» у 2023 році, що вилилося в ухвалення важливих для нашої держави рішень.

Кунінорі Мацуда назвав честю можливість працювати заради зміцнення відносин між Україною та Японією, а також зазначив, що зараз у них закладена перспектива на майбутнє.

Володимир Зеленський відзначив Кунінорі Мацуду орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.