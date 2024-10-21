Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий посол Японії прибув до Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий посол Японії прибув до Києва
Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме (зліва) на залізничеому вокзалі у Києві
фото: посольство Японії в Україні, мережа Х

Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме прибув до Києва

Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме прибув до Києва. Фото зустрічі дипломата на київському вокзалі оприлюднило у соцмережі Х посольство Японії в Україні. 

«Раді вітати нового посла Японії в Україні Масаші Накаґоме. Маючи багаторічний досвід у дипломатії та міжнародних відносинах, він готовий продовжувати зміцнювати зв'язок між Японією та Україною», – зазначили у диппредставництві.

 

Нагадаємо, 2 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою перед закінченням його дипломатичної місії.  Президент України подякував пану послу за розбудову міцних відносин між Україною та Японією. Президент відзначив важливу підтримку з боку Японії та колишнього Прем’єр-міністра Фуміо Кішіди під час головування країни в «Групі семи» у 2023 році, що вилилося в ухвалення важливих для нашої держави рішень.

Кунінорі Мацуда назвав честю можливість працювати заради зміцнення відносин між Україною та Японією, а також зазначив, що зараз у них закладена перспектива на майбутнє.

Володимир Зеленський відзначив Кунінорі Мацуду орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Читайте також:

Теги: Україна Японія посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра, наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
18 жовтня, 16:41
Віктор Павлущик розповів про зміни в Антикорупційній програмі
Голова НАЗК анонсував затвердження змін до Антикорупційної програми
17 жовтня, 11:02
Відбулось засідання Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
17 жовтня, 00:30
Нардеп, історик Володимир В’ятрович
Володимир В’ятрович: Молоді українці дуже швидко адаптуються у Польщі. І це колосальна втрата Інтерв’ю
11 жовтня, 06:10
На візит Зеленського очікують в Ізраїлі
Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Тель-Авів готовий прийняти Зеленського будь-коли
6 жовтня, 11:15
Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп піддався на маніпуляції російського президента
Трамп просив у Путіна поради щодо України: подробиці від The New York Times
6 жовтня, 10:25
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі у Білому домі
The Telegraph припускає, що Києву заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії
4 жовтня, 11:47
Нові санкції спрямовані проти п'яти осіб та шести організацій
Нова Зеландія пішла санкціями проти Росії та Білорусі
24 вересня, 09:28
12 вересня на Донеччині окупанти атакували вантажівки Червоного Хреста
Російська атака по машинах Червоного Хреста 12 вересня: з'явилися докази умисного обстрілу
21 вересня, 14:52

Політика

Остін у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги на $400 млн
Остін у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги на $400 млн
Новий посол Японії прибув до Києва
Новий посол Японії прибув до Києва
Друга сесія Асамблеї Сеймасу Литви та Верховної Ради України: ухвалено Спільну декларацію
Друга сесія Асамблеї Сеймасу Литви та Верховної Ради України: ухвалено Спільну декларацію
До Києва прибув глава Пентагону Остін: мета візиту
До Києва прибув глава Пентагону Остін: мета візиту
Фіцо обурився через План перемоги Зеленського
Фіцо обурився через План перемоги Зеленського
Каратимуть користувачів Telegram-каналів, які сповіщають про повістки: деталі від нардепа
Каратимуть користувачів Telegram-каналів, які сповіщають про повістки: деталі від нардепа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
40K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
27K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
8839
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua