Зеленський зустрівся із послом Японії в Україні

Зеленський наголосив, що японська підтримка для України дуже вагома

Президент наголосив, що Україна дуже цінує кожне особисте зусилля пана посла

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуди завершує дипломатичну місію в Україні. Сьогодні, 2 жовтня він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це йдеться у заяві українського президента.

«Перед завершенням дипломатичної місії посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди зустрівся з ним і подякував за розбудову безпрецедентно змістовних та міцних відносин між нашими двома державами», – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна дуже цінує кожне особисте зусилля пана посла.

«Японська підтримка для нашої держави й людей дуже вагома. Разом рятуємо життя, разом збільшуємо стійкість України, разом відновимо повну дієвість міжнародного права», – підкреслив він.

Нагадаємо, Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору. Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Свою заяву Камікава зробила напередодні японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбудеться в понеділок у Токіо.

Раніше повідомлялося, що Японія виділить $106 млн на підтримку післявоєнної відбудови України. Кошти будуть розподілені в семи областях, зокрема відновлення інфраструктури та розмінування.