Нова Зеландія пішла санкціями проти Росії та Білорусі

МЗС Нової Зеландії оголосило про введення санкції проти Росії та Білорусії

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства країни. Він додав, що введення обмежувальних заходів є спільними зусиллями з однодумцями на міжнародному рівні щодо «притягнення до відповідальності» тих, хто підтримує дії Росії.

«Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс сьогодні оголосив про додаткові санкції в рамках заходів уряду, які продовжуються. Ці нові санкції спрямовані проти п'яти осіб та шести організацій», – йдеться у тексті.

Раніше прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон у межах Саміту НАТО оголосив про надання Україні 16 млн новозеландських доларів (9,8 млн доларів США) військової та гуманітарної допомоги. Про це повідомив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко.

Також на початку поточного року уряд Нової Зеландії оголосив про пакет допомоги для України на суму $25,9 млн. Серед іншого пакет заходів також включає: $6,5 млн Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України та $7 млн у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки українців, які постраждали від війни, включно з тими, кого перемістили в сусідні країни.