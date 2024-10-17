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Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
Відбулось засідання Комісії з захисту Чорного моря від забруднення
фото з відкритих джерел

Україна, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, і РФ є членами Комісії із захисту Чорного моря

16 жовтня відбулось 44-те чергове засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, на якому Україна заблокувала головування РФ. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Комісія є керівним органом Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, сторонами якої є Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна і росія, та міжнародною платформою регіональної співпраці в питаннях збереження та відтворення екосистем Чорного моря, забезпечення збалансованого використання морських природних ресурсів та ландшафтів.

Основними напрямками роботи Комісії є захист морського середовища Чорного моря від забруднення з наземних джерел, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття Чорного моря, боротьба із забрудненням морського середовища нафтою та іншими шкідливими речовинами у надзвичайних ситуаціях.

«Ми продовжуємо роботу на дипломатичному рівні щодо засудження агресивних дій росії проти України, що є порушенням основних норм і принципів міжнародного права, прав людини та екологічної безпеки», – зазначила  заступниця глави Міндовкілля Олена Крамаренко.

Вона також зазначила, що завдяки злагодженій роботі та продуманій стратегії участі делегації України, було не допущено передачу головування в Комісії від Румунії до Росії, яке мало відбутися наприкінці засідання.

«Навіть ідея щодо головування росії у даній комісії – це абсурдно. Українська сторона вважає, що країна-агресор, яка розв’язала війну проти України як сторони Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, з чиєї вини неможливо виконувати Конвенцію та Стратегічний план дій щодо Чорного моря, не може головувати у такій Міжнародній інституції як Чорноморська Комісія», – додала Комаренко.

Нагадаємо, раніше Рада Європи в Страсбурзі визнала знищення культурної спадщини в Україні під час повномасштабної війни з боку РФ як порушення норм міжнародного гуманітарного права. Як зазначили в Раді, Конгрес місцевих і регіональних влад прийняв декларацію щодо руйнування української культурної спадщини.

До слова, російські окупаційні війська посилили оборонні заходи в Чорному морі, зокрема біля Євпаторії, встановлюючи протидесантні загородження та мінуючи акваторію. 

Нагадаємо, на початку року Туреччина, Румунія і Болгарія підписали угоду про спільний план з розмінування Чорного моря внаслідок війни Росії проти України. 

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Теги: Туреччина росія Румунія Грузія Болгарія Україна Чорне море війна

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