Російська атака по машинах Червоного Хреста 12 вересня: з'явилися докази умисного обстрілу

Росіяни обстріляли машини Червоного Хреста двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та «Ланцетом»

12 вересня 2024 року Росія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині. Окупанти зі ствольної артилерії завдали удару по трьох автомобілям Міжнародного Комітету Червоного Хреста у с. Віролюбівка, що на Донеччині, під час роздачі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці зазначають, що в результаті обстрілу постраждало п'ять працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста: троє чоловіків загинули, двоє зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм.

«За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом «Ланцет», що перебуває лише на озброєнні ЗС РФ», – йдеться у заяві.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що удар «Ланцетом» вказує на умисний характер російської атаки.

«Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА «Ланцет», а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста», – зазначив генпрокурор.

За інформацією Офісу генпрокурора, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі с. Ягідне Бахмутського району Донецької області – території, нині окупованої російськими військами.

Нагадаємо, що 12 вересня на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Президент України Володимир Зеленський повідомив про трьох вбитих. Двом пораненим надавалася необхідна допомога.

До слова, Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) зупинить роботу офісу у Дніпрі після удару по машинах гуманітарної місії. Спікер делегації в Україні Олександр Власенко сказав: «У нас є офіси у Харкові, Дніпрі та Одесі, а також головний офіс у Києві та офіс у Львові, ну і на протилежному боці у Донецьку та Луганську. Ось поки що наш дніпровський офіс припинив роботу на якийсь час».