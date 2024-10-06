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Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Тель-Авів готовий прийняти Зеленського будь-коли

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Тель-Авів готовий прийняти Зеленського будь-коли
На візит Зеленського очікують в Ізраїлі
Фото з відкритих джерел

Посол Міхаель Бродський заявив, що в Ізраїлі зеленського із візитом очікують у будь-який час

Під час повномасштабної війни в Україну неодноразово приїжджали делегації з Ізраїлю, але прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу поки не відвідував країну. Наразі він не здійснює закордонних поїздок, оскільки його присутність необхідна в Ізраїлі. Водночас Ізраїль завжди готовий прийняти українського президента Володимира Зеленського, про що в інтерв'ю ZN.UA повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Відповідаючи на запитання про можливий візит Нетаньягу до України, посол зазначив: «Вважаю, це станеться одразу після візиту президента Зеленського». Він також підкреслив, що питання про те, коли український президент планує поїздку до Ізраїлю, слід адресувати безпосередньо Володимиру Зеленському.

«Ми готові прийняти його будь-якої миті. Це потрібний візит для обох наших країн. І ми будемо раді, якщо він приїде до Ізраїлю», – додав Бродський.

На запитання про те, чи важливо, щоб Зеленський приїхав першим, посол відповів, що це не є обов’язковим. Він також зазначив, що не виключає можливість візиту Нетаньягу до України.

«Але хочу нагадати, що за час війни було кілька візитів ізраїльських делегацій до України. Півтора року тому приїжджав наш міністр закордонних справ. Були парламентські делегації. Але на найвищому рівні візиту не було. Втім, на жаль, останнім часом і з боку України не було візитів до Ізраїлю – ні міністра закордонних справ, ні якогось іншого урядовця», – зазначив Бродський.

На його думку, це пояснюється тим, що кожна країна веде свою війну. Тому, як зазначив посол, можливості виїзду за кордон для лідерів України та Ізраїлю є обмеженими.

«На щастя, президент Зеленського має таку можливість: він часто буває в країнах – партнерах України. Наш прем'єр-міністр дуже рідко виїжджає за кордон. Його поїздка на Генасамблею ООН, скоріше, виняток із правил. Прем'єр-міністр не виїжджає за кордон у зв'язку з тим, що його присутність потрібна під час військових дій, які Ізраїль веде вже рік», – підсумував Бродський.

Нагадаэмо, раныше МЗС України рішуче засудило масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року. МЗС закликає усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну.

До слова, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше заявляв, що напередодні єврейського Нового року деяким категоріям громадян Ізраїлю можна навіть не купувати квитки на автобус до України, адже декому в'їзд не дозволять.

Також стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що завдати удару Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни.

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Теги: Ізраїль посол президент Володимир Зеленський

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