Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп піддався на маніпуляції російського президента

Із подачі Путіна Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США

Дональд Трамп у 2017 році питав у Володимира Путіна поради щодо України, і Путіну вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, 28 січня 2017 року під час першої телефонної розмови з Путіним за час свого президентства Трамп першим порушив питання про Україну, попросивши Путіна висловити свою думку:

«Російський президент скористався цим. Він пустився в розлогий монолог про корупцію в Україні. Трамп був стриманий у своїй відповіді, не погоджуючись із Путіним і не захищаючи Україну, але він визнав, що суперечка Росії з Україною є перешкодою для його мети – поліпшення відносин із Москвою».

Того ж дня канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала донести до Трампа іншу точку зору на Україну, розповівши про те, як важливо, щоб підтримка України тривала, і про те, як необхідно стримувати російську агресію в Україні.

Однак, як повідомляє джерело, яке було присутнє під час розмови, Трамп проігнорував її думку і обірвав розмову. «Велике спасибі, і до побачення», – сказав Трамп.

Із подачі Путіна, який заявив, що Україна намагалася допомогти Гілларі Клінтон на виборах, Трамп почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США. А під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у травні 2017 року Трамп обговорював з ним зв'язок між Україною і Клінтон, і засипав Лаврова запитаннями про зв'язки між українськими чиновниками і американськими демократами, пише NYT.

При цьому в міру того як наростало невдоволення Трампа Україною, деякі його радники намагалися переконати його, що саме Росія, а не Україна, втручалася у вибори 2016 року, пише NYT, однак, судячи з усього, Трамп до них не прислухався.

Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп, який за день до цього у своїй промові заявив, що Росія повинна «припинити свою дестабілізуючу діяльність в Україні», знову піддався на маніпуляції російського президента.

Зазначається, що Путін навів аргументи на користь того, що він зобов'язаний захищати російськомовних жителів на сході України від «етнічних чисток». Водночас він провів аналогію з президентом Теодором Рузвельтом 1904 року і втручанням Америки у внутрішні справи латиноамериканських країн.

Як зазначила Фіона Гілл, старший співробітник Ради національної безпеки Трампа, Путін, найімовірніше, згадав Рузвельта на зустрічі, «тому що знав, що Трамп зациклений на колишньому президентові-силовику».

Нагадаємо, нові опитування в штатах, що вагаються, показують, що шанси кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на перемогу зростають.

Як повідомлялося, кандидатка в президенти США Камала Гарріс закликала експрезидента Дональда Трампа до повторних дебатів. Варто зазначити, що вже відбулись перші віцепрезидентські дебати між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом, і думки розділились.

До слова, багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви.