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Новинський з-за кордону побачив, як влада провокує у верхівки УПЦ МП «інсульти та інфаркти»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новинський з-за кордону побачив, як влада провокує у верхівки УПЦ МП «інсульти та інфаркти»
Вадим Новинський заявив, що Московська церква в Україні має не тільки «витерпіти випробування», але й «укріпитися після них»
фото з відкритих джерел

Вадим Новинський вчергове став на захист Московської церкви та звинуватив українську владу в «переслідуванні» керівників УПЦ МП

Мільярдер, колишній громадянин Росії та колишній народний депутат Верховної Ради Вадим Новинський привітав з днем інтронізації предстоятеля Московської церкви в Україні митрополита Онуфрія.

У своєму звернення Новинський, якого довгі роки називають «смотрящим за УПЦ МП від Москви», висловив захоплення талантами митрополита Онуфрія, який очолює Російську церкву в України під час загарбницької війни. За словами Новинського, митрополит Онуфрій керує «великим церковним кораблем» у часи, коли в Україні «вирує масована кампанія проти канонічної Української православної церкви». Зазначимо, що «канонічною українською церквою» Новинський вважає саме Московську церкву в Україні.

Новинський скаржиться, що українська влада «доводить керівництво УПЦ МП до інфаркту», а Московська церква в Україні нібито «зазнає репресій та гонінь».

«Митрополиту Онуфрію тяжко бачити випробування, які випадають на церкву… До п'яти років ув'язнення засуджено митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, у якого, нібито, знайшли листівки агітаційного характеру, що в умовах війни було розцінено як роботу на користь ворога. Вершиною цинізму в цій дешевій постановці стало те, що суд розпорядився знищити ці листівки (які є речовими доказами), щоб уникнути можливості проведення незалежної експертизи», – пише Новинський.

Він згадав, що митрополиту Феодосію, який клявся у вірності РПЦ, продовжили домашній арешт. За словами Новинського, владиці Павлу також висувають нібито вигадані зауваження. Згадав він і про те, що священнослужителі Московської церкви покинули Києво-Печерську лавру.

«В останні кілька днів влада відновила захоплення будівель, що належать Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі: паломникам та семінаристам заборонили доступ до Нижньої Лаври (попри те, що у людей у ​​гуртожитку та в готелі залишилися їхні особисті речі), а пізніше поліція взагалі заблокувала проходи на територію Лаври Все це не просто переслідування на Українську Православну Церкву. Це – політичний акт, який чиниться порушуючи Конституцію України», – пише Новинський.

Новинський вважає, що дії української влади «розколюють» Україну.

«Блаженніший владика Онуфрій у своїх проповідях ніколи не говорить про тлінні речі і ті пристрасті, які поділяють суспільство. Він говорить про те, що Христос – це Любов, Христос – це Прощення», – саме так Новинський виправдовує те, що у своїх виступах та проповідях митрополит Онуфрій не називає Росію агресором та не засуджує війну.

Новинський переконаний, що «гоніння» проти Московської церкви закінчаться, а «Церковь Божия не только выстоит в них, но и укрепится».

Нагадаємо, що 13 квітня СБУ через суд вдалося арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату. 

Нещодавно Новинського помітили в Хорватії. Номер. у готелі, де відпочивав Новинський, коштує від 30 тис. грн за ніч.

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Теги: Московська церква в Україні Вадим Новинський Митрополит Онуфрій

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