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Московський патріархат збирає у вірян пожертви на заставу для митрополита Павла (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Московський патріархат збирає у вірян пожертви на заставу для митрополита Павла (фото)
У храмі святого Агапіта Печерського на території Лаври розмістили скриньку для коштів
фото: Андрій Ковальов / Facebook

Віряни перерахували архієрею УПЦ МП понад 450 тис. грн, а у Лаврі за добу зібрали понад 500 тис. грн

У Києво-Печерській Лаврі представники московського патріархату збирають гроші на заставу для митрополита Павла, який наразі перебуває під вартою в слідчому ізоляторі. Про це повідомив політолог та журналіст Андрій Ковальов, який наразі служить у лавах ЗСУ та є речником Генштабу.

У храмі святого Агапіта Печерського на території Лаври розмістили скриньку для пожертв вірян на заставу для митрополита Павла (Петра Лебедя), якого підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та поширенні матеріалів, які виправдовують російську агресію. Суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу у розмірі 33 млн грн.

Московський патріархат збирає у вірян пожертви на заставу для митрополита Павла (фото) фото 1

«Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для Збройних Сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами – у Києво-Печерській лаврі адепти московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента кремля!!! так званого «митрополита Павла» – громадянина Петра Лебедя, як він сам просив його називати не «Паша Мерседес», а «Паша Тесла», – написав Ковальов.

Як виявилося, аби зробити свій внесок у звільнення митрополита УПЦ МП не обовʼязково ходити у святині, можна надіслати кошти на картку.

Московський патріархат збирає у вірян пожертви на заставу для митрополита Павла (фото) фото 2

Віряни, щоб підтримати архієрея УПЦ МП, організували збір коштів. Для застави було перераховано понад 450 тис. грн. Збір також розпочали в Києво-Печерській лаврі. За добу зібрали понад 500 тис. грн. 

«З незрозумілих причин онлайн-ресурс ipay.ua прийом оплати, який організували в обителі, відключив», – написали на сайті Лаври.

Зауважимо, слідство підозрює скандального митрополита московського патріархату у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі.

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована травнем 22-го. На аудіозаписах СБУ – священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області. 

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Петро Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Нагадаємо, суд змінив запобіжний захід Петру Лебедю – митрополита московської церкви посадили в СІЗО. Проте він може внести заставу у розмірі 33 млн грн. Після засідання Лебідь повідомив журналістам, що не знає, де знайти кошти, і не згоден із рішенням суду помістити його під варту.

«Така сума 33 млн, хіба що прокурор може за мене заплатити», – сказав у суді митрополит УПЦ МП.

До слова, російський патріарх Кирило закликав вжити заходів для захисту митрополита УПЦ МП, оскільки арешт нібито може призвести до його смерті – Гундяєв заступився за митрополита Павла.

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Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра УПЦ МП

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