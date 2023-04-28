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Теракт в Умані. Онуфрій зробив заяву про жорстоку війну і жодним словом не згадав Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Теракт в Умані. Онуфрій зробив заяву про жорстоку війну і жодним словом не згадав Путіна
фото: prm.ua

Митрополит Онуфрій: «Співчуваємо рідним та близьким тих, хто загинув унаслідок цієї трагедії»

Глава УПЦ Московського патріархату блаженнійший митрополит Онуфрій висловив співчуття з приводу обстрілу житлових будинків в Умані, Дніпрі та на Київщині. Але при цьому, жодним словом не згадав, що за смертельними ударами стоїть російський диктатор Володимир Путін. Заяву митрополита оприлюднена пресслужба УПЦ МП.

«428-й день страшної, жорсткої війни проти України. Сьогодні вранці під час масованого російського повітряного удару ворог знову підступно влучив у житлові будинки в Умані, Дніпрі та на Київщині. На превеликий жаль, є жертви. На даний час відомо про п’ятнадцятьох загиблих в Умані та двох у Дніпрі, серед яких і маленькі діти. Велика кількість постраждалих перебуває у лікарнях.

Українська Православна Церква висловлює щирі співчуття у зв’язку із цією страшною трагедією. Ця катастрофа забрала життя невинних людей і нанесла велику шкоду містам та громадам.

Співчуваємо рідним та близьким тих, хто загинув унаслідок цієї трагедії, та висловлюємо щирі слова підтримки всім, хто постраждав від цієї страшної події.

Нехай Всемилостивий Господь упокоїть душі невинно вбитих в оселях праведних. Підносимо свої сугубі молитви за одужання поранених та тих, хто залишився без домівки», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 18:00 відомо про 21 загиблого. Постраждало 18 людей (з них дев'ять госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей). Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток.

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Теги: церква катастрофа православна церква Митрополит Онуфрій ворог Московська церква в Україні

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