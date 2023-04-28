Теракт в Умані. Онуфрій зробив заяву про жорстоку війну і жодним словом не згадав Путіна

Митрополит Онуфрій: «Співчуваємо рідним та близьким тих, хто загинув унаслідок цієї трагедії»

Глава УПЦ Московського патріархату блаженнійший митрополит Онуфрій висловив співчуття з приводу обстрілу житлових будинків в Умані, Дніпрі та на Київщині. Але при цьому, жодним словом не згадав, що за смертельними ударами стоїть російський диктатор Володимир Путін. Заяву митрополита оприлюднена пресслужба УПЦ МП.

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«428-й день страшної, жорсткої війни проти України. Сьогодні вранці під час масованого російського повітряного удару ворог знову підступно влучив у житлові будинки в Умані, Дніпрі та на Київщині. На превеликий жаль, є жертви. На даний час відомо про п’ятнадцятьох загиблих в Умані та двох у Дніпрі, серед яких і маленькі діти. Велика кількість постраждалих перебуває у лікарнях.

Українська Православна Церква висловлює щирі співчуття у зв’язку із цією страшною трагедією. Ця катастрофа забрала життя невинних людей і нанесла велику шкоду містам та громадам.

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Співчуваємо рідним та близьким тих, хто загинув унаслідок цієї трагедії, та висловлюємо щирі слова підтримки всім, хто постраждав від цієї страшної події.

Нехай Всемилостивий Господь упокоїть душі невинно вбитих в оселях праведних. Підносимо свої сугубі молитви за одужання поранених та тих, хто залишився без домівки», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 18:00 відомо про 21 загиблого. Постраждало 18 людей (з них дев'ять госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей). Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток.