Митрополита Павла терміново госпіталізовано
Митрополита було госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва
Екснамісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) сьогодні був терміново прооперований. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.
«Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!», – заявив адвокат.
Раніше повідомлялося, що екснамісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) звільненено під заставу.
Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу до 31 серпня.
У квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.
Коментарі — 0