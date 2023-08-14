Митрополита Павла терміново госпіталізовано

Митрополита було госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва

Екснамісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) сьогодні був терміново прооперований. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

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«Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!», – заявив адвокат.

Раніше повідомлялося, що екснамісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) звільненено під заставу.

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Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу до 31 серпня.

У квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.