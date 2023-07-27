Соратник президента анонсував заборону Московської церкви в Україні

Отець Андрій Пінчук анонсував о 21:00 прямий ефір на своїй сторінці у Facebook

Завтра Верховна Рада може заборонити діяльність УПЦ МП в Україні

Отець Андрій Пінчук, настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині опублікував допис, в якому анонсував завтрашні важливі рішення Верховної Ради. Проте що саме йде мова, він не розповів.

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Сьогодні ввечері Пінчук обіцяє розтлумачити, що очікує УПЦ МП в найближчі місяці.

Тим часом, деякі Telegram-канали пишуть, що завтра Верховна Рада може заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.

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Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою.