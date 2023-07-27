Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
Представники Московського патріархату вимагають остаточного розриву з РПЦ
фото: Веселий піп/Телеграм

Священники 1,5 години спілкувалися з єпископом Марком, який є одним з найближчих сановників до митрополита Онуфрія

Запланова зустріч священників Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП)  з митрополитом Онуфрієм щодо остаточного розриву з РПЦ,  так і не відбулася. Про це пише телеграм-канал «Веселий піп».

«При цьому приїхавші до Феофанії священники змогли 1,5 години поспілкуватися з єпископом Марком, який є одним з найближчих сановників до митрополита Онуфрія. Марк пообіцяв передати митрополиту Онуфрію основні меседжі та найближчим часом зорганізувати зустріч підписантів з київським митрополитом УПЦ», – йдеться у повідомленні.

Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото) фото 1

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Відповідний лист-прохання опублікували 23 липня. Станом на ранок 25 липня зібрано майже 300 підписів священників Московської церкви. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

Як повідомлялося, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Читайте також:

Теги: УПЦ МП король собор Митрополит Онуфрій церква священник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онуфрій та компанія мали б вже давно відокремитись від Москви
Як Московському патріархату отримати незалежність від російської церкви
24 липня, 15:51
Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят
Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят
28 червня, 11:56
Дунда: «У той чи інший спосіб УПЦ МП буде забороненою організацією в Україні»
Як повністю заборонити УПЦ МП в Україні? Нардеп Дунда дав відповідь
20 липня, 07:50
На церемонії засвітився відомий кримінальний авторитет із Горлівки Донецької області Армен Саркісян
Вірменська церква благословила на війну проти України кримінального авторитета (фото)
6 липня, 17:55
Глава УГКЦ Святослав Шевчук: «Cьогодні після відкриття масових поховань у Бучі, Ірпені чи Гостомелі ми всі розуміємо, як важливо однозначно назвати винних»
Річниця Волинської трагедії: глави УГКЦ та католицької церкви Польщі підписали звернення
7 липня, 17:00
12 липня – Всесвітній день бортпровідника
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:09
Спасо-Преображенський кафедральний собор у результаті обстрілу отримав серйозні ушкодження
«Благословенна» вами ракета прилетіла у вівтар храму: вікарій Одеської єпархії УПЦ МП написав Кирилу гнівного листа
23 липня, 17:19
Зустріч Путіна та Лукашенка відбулася через кілька годин після того, як було зруйновано кафедральний Спасо-Преображенський собор у Одесі
Після ракетної атаки на Одесу Путін поставив свічку у храмі
23 липня, 17:59
Росія стала активно обстрілювати порти Одеси
Британська розвідка пояснила, чому РФ активізували атаки по півдню України
25 липня, 09:12

Події в Україні

Російські атаки на Хмельниччину: Ігнат назвав цілі окупантів
Російські атаки на Хмельниччину: Ігнат назвав цілі окупантів
Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон
Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ
Найбільша катастрофа в історії авіашоу. Роковини Скнилівської трагедії (фото, відео)
Найбільша катастрофа в історії авіашоу. Роковини Скнилівської трагедії (фото, відео)
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
Україна розпочала великий наступ на півдні – Bloomberg
Україна розпочала великий наступ на півдні – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію (відео)
25K
УПЦ МП взялася за священників, які закликали Онуфрія відректися РПЦ
25K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
24K
Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95
23K
«За вбивство менше дають». Держава змінює підходи до колаборантів
9301
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
25 липня, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту