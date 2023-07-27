Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)

Священники 1,5 години спілкувалися з єпископом Марком, який є одним з найближчих сановників до митрополита Онуфрія

Запланова зустріч священників Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) з митрополитом Онуфрієм щодо остаточного розриву з РПЦ, так і не відбулася. Про це пише телеграм-канал «Веселий піп».

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«При цьому приїхавші до Феофанії священники змогли 1,5 години поспілкуватися з єпископом Марком, який є одним з найближчих сановників до митрополита Онуфрія. Марк пообіцяв передати митрополиту Онуфрію основні меседжі та найближчим часом зорганізувати зустріч підписантів з київським митрополитом УПЦ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Відповідний лист-прохання опублікували 23 липня. Станом на ранок 25 липня зібрано майже 300 підписів священників Московської церкви. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

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Як повідомлялося, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.