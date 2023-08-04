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Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ
Митрополити Московської церкви в Україні закликають не розривати зв'язки із РПЦ
скріншот з відео

Митрополити Лука та Феодосій вважають пропозицію розірвати зв'язок УПЦ МП із російською церквою «сатанінською»

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко) та митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов) виступили проти розриву Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою. 

30 липня у програмі «Поговорим по душам» митрополит в Запоріжжі Лука прокоментував звернення священників УПЦ (МП) щодо розірвання зв’язків з РПЦ. Зокрема, він вважає саме використання слова «розірвати» в контексті цієї єдності «сатанинською риторикою». Також, він заявив, що його антипатію до Собору поділяє не тільки Антоній Паканич, але й сам Онуфрій, який офіційно звернення священників ніяк не коментував.

«Ми не маємо права, я повторюю слова Блаженнішого, Керуючого справами УПЦ владику Антонія, інших архієреїв, ми не маємо права під тиском приймати будь-які рішення. Тим більше, з питань церковного життя», – заявив митрополит Лука.

Митрополит вважає, що підписанти та ініціатори звернення «заплямували себе» та назвав їх «нецерковними людьми».

«Це все розуміння нецерковних людей. Так, нехай вони одягнені в церковний одяг, але це нецерковні люди. Люди, які хотіли щось отримати від церкви. Не виходить, і вирішили знайти інший спосіб, як отримати», – сказав він.

Згодом своїми міркуваннями поділився й митрополит в Черкасах Феодосій (Снігірьов). Він звинуватив підписантів у роботі на «недругів Церкви» та невмінні розрахувати ситуацію на два кроки вперед. Він заявив, що на священників тисне СБУ та примусом вимагає писати такі звернення.

«За кілька днів до святкування святого князя Володимира і до сьогоднішнього дня люди, що представляються співробітниками СБУ, відвідують наших священиків як у Черкасах, так і в області. Вони проводять із ними бесіди, декого викликають в управління. Запитують: «Чому ви не підписуєте звернення ініціативної групи до Блаженнішого про екстрене проведення Собору УПЦ?» – заявив митрополит.

Підписання заклику до Онуфрія про розірвання зв’язків з патрірахом Кирилом (Гундяєвим) Феодосій вважає першим кроком до «співпраці з СБУ». Порозуміння ж з українськими спецслужбами, на його думку, є негативним та вартим осуду явищем.

Зазначимо, що митрополити Лука та Феодосій відомі своєю підтримкою російської церкви. Так митрополит Лука присягнув на вірність патріарху російському Кирилу, поки російські ракети нищили Запоріжжя, а митрополит Феодосій взагалі погрожував Україні.

Як повідомлялося, вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років був відновлений на колишньому місці.

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

Пізніше стало відомо, що Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою.

Митрополит Антоній записав жалісливе відео, у якому стверджував, що розрив із Москвою стане «духовною смертю для України». На його думку, представники УПЦ МП, які підписали лист-прохання про розрив зв’язків із РПЦ, діяли на емоціях чи під тиском.

До слова, патріарх РПЦ Кирило вирішив, що у зруйнованому соборі в Одесі сидів Антихрист.

Теги: церква Московська церква в Україні РПЦ

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