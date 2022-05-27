Оборона України залишається ефективною – Інститут вивчення війни

Успіхи у ворога є, але завдяки ЗСУ, вони незначні

Росіяни дещо просунулися вперед, але зазнають постійних втрат

Російські окупаційні війська за останні дні досягли певних успіхів на сході України, хоча загалом українська оборона залишається ефективної і просування росіян дуже повільне. Таку оцінку ситуації на фронті в Україні станом на 26 травня дав Американський інститут вивчення війни ISW.

«Протягом останніх кількох днів російські збройні сили досягли постійного прогресу в запеклих боях на сході України, хоча українська оборона в цілому залишається ефективною, – зазначають аналітики ISW. – Російські війська здобули кілька успіхів за минулий тиждень, але їх наступальні операції залишаються повільними. Російські сили сильно деградують і намагатимуться компенсувати подальші втрати».

Російські війська безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма поблизу кордону Харківської та Донецької області.

Вони продовжували постійне просування навколо Сєвєродонецька і, ймовірно, мають на меті повністю оточити район Сєвєродонецьк–Лисичанськ найближчими днями.

Також російські війська продовжували вперто просуватися на південь і захід від Попасної до Бахмута, але, за припущенням ISW, темпи просування росіян, ймовірно, сповільнюватимуться, коли вони наближатимуться до самого міста.

Повідомляється також, що російські війська в окупованих районах південної осі готують третю лінію оборони, щоб закріпити довгостроковий контроль над регіоном і готуватися до відбиття ймовірних майбутніх контрнаступів української армії.

Нагадаємо, Пентагон оцінив ситуацію на сході та півдні України: на чиєму боці перевага .

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