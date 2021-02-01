НАЗК виписало протоколи на трьох суддів Конституційного суду

Про це повідомив глава відомства Олександр Новіков у коментарі журналістам. Крім того цю інформацію підтвердила ЗМІ й речниця Агентства Валерія Радченко.

Так, протоколи виписали на Ігоря Сліденка (був доповідачем з поданням про скасування недостовірного декларування та низки повноважень НАЗК), Ірину Завгородню та Володимира Мойсика.

Нагадаємо, раніше НАЗК складало адміністративні протоколи щодо суддів КСУ Мойсика та Сліденка за неподання до реєстру повідомлень про суттєві зміни майнового стану.

Крім того, недостовірності виявили і у декларації Завгородньої на суму 615 тисяч грн за 2018 рік та у декларації за 2019 рік - на суму 754 тисяч грн. Стосовно Завгородньої винесли ще один протокол - за недекларування авто чоловіка.

Тепер за процедурою глава НАЗК має направити протоколи до КСУ на ознайомлення. Потім судді матимуть тиждень, щоб підготувати власну позицію, і після цього документи можна буде передавати до суду. Водночас термін притягнення судді Завгородньої за недекларування спливе вже в середині лютого.

Зазначимо, Венеційська комісія (комісія Ради Європи «За демократію через право») раніше також заявляла, що у рішенні КСУ побачили можливий конфлікт інтересів. Вона назвала рішення «неповним» та «непереконливим», і таким, що має серйозні недоліки та не відповідає стандартам чіткого обґрунтування в конституційних процедурах.

Венеційська комісія своїм висновком визнала, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня «не має чіткої аргументації і твердої основи в міжнародному праві».

Зазначимо, у Зеленського задоволені першим висновком Венеційської комісії щодо Конституційного суду. Також Конституційний суд відреагував на висновки Венеційської комісії.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.