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Окупанти вимушені відтермінувати проведення «референдуму» – Гайдай

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вимушені відтермінувати проведення «референдуму» – Гайдай
У «ЛНР» проходять постійні наради за участі росіян, які істерично вимагають навести лад в «республіці»
фото ілюстративне

Рашисти не зможуть провести псевдореферендум через відмінну роботу українських партизанів

Попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести псевдореферендум на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Причина – відмінна робота українських партизанів. Останнім часом значно активізувалось українське підпілля, завдяки якому ЗСУ влучно знищують російські склади та бази орків. Через це в окупантів навіть немає варіантів де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворились на попіл», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, за словами Гайдая, тимчасово окуповані території всіяні проукраїнськими листівками з «привітами». А рашисти живуть в жаху, що скоро за ними прийдуть. Голова ОВА зазначає, що в «адміністрації глави т.зв. «ЛНР» проходять постійні наради за участі росіян, які істерично вимагають від своїх поплічників навести лад в «республіці».

«Однак, всі пошукові заходи псевдоправоохоронців із виявлення сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганщина – це Україна і проти окупації, не увінчалися успіхом. Тому, окупаційна влада вимушена відтермінувати проведення «референдуму» на невизначений строк через нестабільну безпекову ситуацію», – додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що посійські окупанти «дали задню» в питанні проведення на Херсонщині «референдуму»

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Теги: росія окупанти війна референдум Україна

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