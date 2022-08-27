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Плани окупантів щодо «референдумів» зриваються: аналітики назвали причини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Плани окупантів щодо «референдумів» зриваються: аналітики назвали причини
На Херсонщині окупанти зіткнулися з місцевим опором
фото з відкритих джерел

Російська окупаційна влада не може провести «референдуми» у вересні

Російська окупаційна влада навряд чи зможе успішно провести фіктивні референдуми щодо приєднання захопленої території України до РФ у вересні, незважаючи на повідомлення про просування підготовки до «волевиявлення». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російська окупаційна влада навряд чи зможе провести «референдуми», як вони мають намір (у співпраці з місцевими колаборантами) до передбачуваного кінцевого терміну 11 вересня через триваючі «тертя» в окупаційних адміністраціях і триваючі партизанські напади», – йдеться в матеріалі.

Окупаційна адміністрація Херсонщини намагається знайти людей, які б очолили адміністративні підрозділи з підготовки до «референдуму», ймовірно, через брак охочих серед місцевого населення та низький рівень довіри в українських колаборантів.

«Хоча російська влада гіпотетично може примусово анексувати українські території в будь-яку дату, вона навряд чи зробить це без проведення «референдумів». Усе свідчить про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням «референдумів», щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, які відстрочать будь-які спроби анексії», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW за 26 серпня:

  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відновили підключення до енергомереж України 26 серпня.
  • Російська окупаційна влада навряд чи зможе успішно провести фіктивні референдуми щодо приєднання території України до Російської Федерації до початку вересня, незважаючи на повідомлення про просування підготовки до «референдумів».
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута та на північно-західній околиці міста Донецьк.
  • Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку (ГЛОКС) та військову інфраструктуру в Херсонській області, які забезпечують операції на західному березі Дніпра.
  • У суб’єктах федерації (регіонах) Російської Федерації продовжено донабір до добровольчих батальйонів, які продовжують відправлятися в Україну.
  • Українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями. 
Плани окупантів щодо «референдумів» зриваються: аналітики назвали причини фото 1

Нагадаємо, попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести псевдореферендум на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться, говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як відомо, США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні.

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Теги: росія війна референдум Україна окупація

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