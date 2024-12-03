США готують нові санкції проти Росії

Джейк Салліван анонсував нові санкції проти Росії через участь КНДР у війні. США також виділили новий пакет допомоги на $725 млн

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван анонсував підготовку нових санкцій проти Росії. Про це йдеться в його заяві, інформує Білий Дім.

«У відповідь на вступ північнокорейських солдатів у цю війну президент (Джо Байден – ред.) вирішив скоригувати дозволи на використання Україною наданих Сполученими Штатами ракет великої дальності. А щоб підірвати російську військову машину, Сполучені Штати запровадили серйозні санкції проти російського фінансового сектору, і ще більше санкцій буде запроваджено згодом», – йдеться у заяві.

Салліван наголосив, що Байден прагне поставити Україну на якомога сильнішу позицію, і «ми продовжимо реалізовувати цю стратегію на підтримку України та її боротьби за свободу».

Радник президента заявив, що Байден «доручив Міністерству оборони якнайшвидше доставити всю техніку в Україну, щоб гарантувати, що Україна має обладнання, необхідне для самозахисту».

«Починаючи відсьогодні і до середини січня, ми доставимо сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі додаткових ракет та інші важливі засоби, які допоможуть Україні захистити свою свободу і незалежність», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія виділила на закупівлю мікроелектроніки для ВПК $7 млрд, але через санкції не змогла її придбати. Про це в телеефірі розповів уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає Укрінформ.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові обмеження проти осіб, які працюють на російську військову систему. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні. Згодом текст указу і перелік підсанкційних фізичних та юридичних осіб було оприлюднено на сайті Офісу президента.