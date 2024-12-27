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Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

День Контррозвідки СБУ

glavcom.ua
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СБУ щоденно викриває агентів РФ, навідників та паліїв військової техніки
фото: ssu.gov.ua

Як СБУ ламає плани Кремля

У День Контррозвідки СБУ, який сьогодні відмічають, хочу згадати старе правило: найкраща робота контррозвідника – та, яку не помічає простий громадянин. Думаю, якби загал знав би про обсяг масштабів роботи нашої контррозвідки, то був би вражений. Кожен викритий агент, затриманий зрадник чи зруйнована агентурна мережа – це десятки або сотні врятованих життів.

Сьогодні контррозвідка – один із найбільш потужних і ефективних департаментів СБУ. Відзначу, що відтоді, як Василь Малюк очолив Службу, робота контррозвідників вийшла на якісно новий рівень. Знаю, що керівник СБУ особисто бере участь у розробці багатьох операцій. А контррозвідники врятували тисячі життів з початку повномасштабного вторгнення.

СБУ щоденно викриває агентів РФ, навідників та паліїв військової техніки. З початку повномасштабної війни вже викрили 93 агентурні мережі (47 у 2023 році і 46 у 2024-му). Причому Служба розгромила основні російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. Зараз ворог активно шукає нові форми для вербування і роботи власних агентів. Однак контррозвідники викривають і оперативно затримують проросійських зрадників.

Про якість роботи контррозвідки говорить той факт, що Служба затримує 100% завербованих росіянами паліїв військової техніки. Хочу нагадати, що серед затриманих контррозвідкою також відомі політики з різних політичних сил, які вели підривну діяльність проти України в інтересах кремля.

Їх перелік відомий всім: від Нестора Шуфрича до Олександра Дубінського. І ще про один важливий аспект. Контррозвідники СБУ попередили декілька кривавих терактів, які росіяни готували у Києві та інших містах. Наприклад, росіяни планували теракти на 9 травня та у жовтні 2024-го року.

У День Контррозвідника хочу ще раз подякувати тим, хто захищає мирних українців у тилових містах, весь час, тільки відомим їм способом, знаходячись над крок попереду ворога.

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Джерело
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Теги: ворог росіяни Василь Малюк СБУ Україна росія війна

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