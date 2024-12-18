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Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування
Сьогодні, 18 грудня, у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
колаж: glavcom.ua

«За» відкликання Бойка з комітету проголосували 217 нардепів

Народні депутати не відкликали проросійського політика Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Для його відкликання не вистачило голосів. «За» проголосували 217 нардепів.

Нардепи, які проголосували за відкликання Бойка (по фракціях):

  • «Слуга народу» – 166;
  • «Європейська солідарність» – 17;
  • «Батьківщина» – 7;
  • «Платформа за життя та мир» – 0;
  • «За майбутнє» – 4;
  • «Голос» – 12;
  • «Довіра» – 4;
  • «Відновлення України» – 0;
  • Позафракційні – 7 голосів.
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування фото 1
скриншот: rada.gov.ua
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування фото 2
скриншот: rada.gov.ua
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування фото 3
скриншот: rada.gov.ua
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування фото 4
скриншот: rada.gov.ua
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування фото 5
скриншот: rada.gov.ua
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування фото 6
скриншот: rada.gov.ua
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування фото 7
скриншот: rada.gov.ua
Звільнення Бойка з парламентського комітету. Оприлюднено результати поіменного голосування фото 8
скриншот: rada.gov.ua

Нагадаємо, 15 грудня народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Пізніше Бойка на допит викликала Служба безпеки України. Після допиту в СБУ нардеп записав нове відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Як заявив Бойко, він не хоче, щоб його заяву використовували Російська Федерація та безпосередньо сам Путін для виправдання агресії проти України. Бойко також звернувся до політиків, аби вони об'єднували країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла у війні.

Раніше нардепа Бойка оштрафували за ліквідовану ОПЗЖ.

До слова, Бойко і досі має звання Героя України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

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Теги: відео Європейська солідарність депутат путін Леонід Кучма Юрій Бойко політика допит звання героя Україна президент За майбутнє Батьківщина

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