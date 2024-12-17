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Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
У 2022 році Ігор Кирилов проводив брифінги міноборони, на яких розповідав про теракти, що готуються на території Росії
фото з відкритих джерел

Вибухівка здетонувала в той момент, коли Кирилов виходив із під’їзду разом із своїм водієм

Внаслідок вибуху на Рязанському проспекті у Москві загинув генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що саме він проводив брифінги міноборони в 2022 році, на яких розповідав про теракти, що готуються на території Росії.

Підірвали Кирилова якраз в той момент, коли він виходив із під’їзду разом із своїм водієм, який приїхав забрати начальника на роботу.

Водій теж загинув.

Учора «Главком» писав про те, що СБУ заочно повідомила про підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову, відповідальному за масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони. За наказом Кіріллова від початку повномасштабної війни зафіксовані понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

За наказом Кіріллова від початку повномасштабної війни зафіксовані понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів
За наказом Кіріллова від початку повномасштабної війни зафіксовані понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів
фото: СБУ, Facebook

Зокрема йдеться про бойові гранати «К-1», які споряджені отруйними речовинами подразливої дії - CS та CN. Використання яких заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13 січня 1993 року.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух.

У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ та його помічник. За даними російських ЗМІ, мова може йти про Ігоря Кирилова.

За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути прикріплений до ручки електросамоката та приведений у дію дистанційно.

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Теги: вибух росія окупанти війна Україна

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