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Лубінець повідомив, скількох дітей вдалося повернути з Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Лубінець повідомив, скількох дітей вдалося повернути з Росії
Омбудсман підкреслив, що кількість повернутих на сьогодні дітей є невеликою, у порівнянні з тим, скільки росіяни депортували
фото з відкритих джерел

Основною проблемою у поверненні дітей є верифікація, адже РФ не надає про них інформацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з Росії до України станом на сьогодні вдалось повернути 1029 українських дітей. В етері телемарафону він підкреслив, що основним посередником у цьому питанні є Катар.

«Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Kids Back UA вдалося повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні», – розповів Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради додав, що основною проблемою у поверненні дітей є верифікація, адже РФ не надає про них інформацію, проте Україна використовує «усі важелі», щоб її отримати. Зокрема, допомогу у поверненні дітей надають міжнародні партнери.

«Вони (міжнародні партнери - «Главком») проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей», – заявив він.

Омбудсман підкреслив, що кількість повернутих на сьогодні дітей є невеликою, у порівнянні з тим, скільки росіяни депортували. За словами Лубінця, по кожній дитині йдуть окремі перемовини.

Нагадаємо, Державний департамент США запровадив візові обмеження щодо п’яти російських посадовців, причетних до примусової депортації й ув’язнення українських дітей. Про це повідомляється на офіційному сайті американського відомства.  

Держдеп США підтвердив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні РФ незаконно вивезла тисячі українських дітей, тому їхня депортація є «систематичною» та «навмисною». Ба більше, багатьом дітям змінили ідентичність і приховали їхнє походження. Також вони піддалися проросійській пропаганді та мілітаризації або були усиновлені російськими сім’ями. 

Як стало відомо, з початку повномасштабної війни окупанти примусово передали до російських сімей щонайменше 314 українських дітей: 67 із них оформили громадянство РФ. Про це йдеться у звіті Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету «Російська систематична програма примусового усиновлення та опіки українських дітей», повідомляє Zmina.

Дослідники встановили, що ворог з лютого 2022 року передав у російські сімʼї щонайменше 314 дітей із України в межах політики примусового передання під опіку та на всиновлення. 148 дітей потрапили в російські бази усиновлення, коли 42-ох вже передали під опіку чи для усиновлення. Водночас 67 дітям із загальної кількості навʼязали громадянство РФ.

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Теги: Україна Катар росіяни Лубінець діти

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