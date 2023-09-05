Хто з нардепів проголосував проти відновлення роботи реєстру декларацій

Серед нардепів, які проголосували проти відкриття реєстру декларацій НАЗК позафракційний Микола Тищенко та «слуга» Дмитро Микиша

Народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Згодом на офіційному вебпорталі Верховної Ради з’явився перелік осіб, які проголосували проти поправки. Серед них позафракційний нардеп Микола Тищенко та «слуга» Дмитро Микиша, який раніше наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.

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Микиша проголосував проти поправки про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534 фото: скріншот

Тищенко проголосував проти поправки про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534 фото: скріншот

Нагадаємо, поправку про відкриття реєстру декларацій №371 подала голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна. Вона набрала лише 199 голосів «за», найбільший рівень підтримки за неї у фракціях «Голос» та «ЄС». Найменша підтримка у голосуванні за відкриття реєстру у фракції «Батьківщина» та групи «Відновлення України». Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік.

До слова, наприкінці липня народний депутат Микола Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових та ППО. На своїй сторінці у Facebook нардеп оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі кол-центру знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», «Центробанку», «Газпром інвест» та «Московської біржі».

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Майже через місяць, історія отримала продовження. У мережі інтернет та на окремих Telegram-каналах з’явився аудіозапис, на якому людина голосом, схожим на голос народного депутата Тищенка, говорить про створення схеми «заробітку» на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами. Такі послуги він готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів.

Згодом нардеп Микола Тищенко записав відео, в якому звинуватив власників кол-центрів у підробці його голосу в аудіозаписах, які нещодавно з’явилися в мережі.