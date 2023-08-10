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Нардепка від «Європейської солідарності» розлучилася з чоловіком-американцем

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Нардепка від «Європейської солідарності» розлучилася з чоловіком-американцем
Ініціатором розриву стосунків виступила народна депутатка
фото: Марія Іонова/Facebook

Марія Іонова прожила 18 років у шлюбі з Мироном Василиком

Печерський райсуд Києва розірвав шлюб між народною депутаткою від партії «Європейська солідарність» Марією Іоновою та американцем українського походженням Мироном Василиком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Ініціатором розриву стосунків виступила Іонова. На початку березня 2023 року вона подала заяву до суду. У ній нардепка вказала: подружжя має різні погляди на сімейне життя та ведення спільного господарства; шлюб існує лише формально, оскільки особисте спілкування між сторонами має негативний характер. Крім цього, з березня 2022 року подружжя не веде спільне господарство і не підтримує стосунки. Марія Іонова наголосила, що хоче розірвати шлюб. При цьому вона додала, що час не примирення не виправить взаємин між подружжям.

У судове засідання позивачка не з’явилася. Проте письмово сповістила про розгляд справи за її відсутності. Просила суд задовольнити позов. Чоловік нардепки також не прийшов, але направив до суду заяву, що не заперечує проти розірвання шлюбу.

Як з’ясувала Феміда, Марія Іонова та Мирон Василик одружилися в червні 2005 року. У них народилося двоє дітей: дівчинка, 2007 року народження і хлопчик, 2018 року народження.

Сім'я Марії Іонової та Мирона Василика у щасливий момент
Сім'я Марії Іонової та Мирона Василика у щасливий момент
фото з Facebook Мирона Василика

«Між сторонами втрачене взаєморозуміння, подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечить інтересам подружжя, примирення подружжя та збереження шлюбно-сімейних відносин неможливе», – сказано у постанові.

З цих підстав суд і розірвав шлюб. Також Феміда стягує з уже колишнього чоловіка нардепки 1 тис. грн у вигляді сплаченого судового збору на користь Марії Іонової.

Як писали ЗМІ, у 2021 році Мирон Василик, який має американський паспорт, працював радником голови правління «Нафтогазу». До цього консультував Республіканський національний комітет США, обіймав посаду генерального директора міжнародної консалтингової компанії PBN Hill + Knowlton Strategies; працював директором із комунікацій меморіального комплексу Бабин Яр, а також надавав експертні поради українським політикам.

Як повідомляв «Главком», восени 2022 року розлучилися легендарна співачка, Народна артистка України Оксана Білозір і екскерівник Національного палацу «Україна» Роман Недзельський, який нині служить у Збройних силах України.

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Теги: Європейська солідарність депутат шлюб розлучення

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