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Андрій Миселюк Політолог

Нова схема заробітку, або Як Тищенко «бореться» з call-центрами

glavcom.ua
«Тищенко не приховує, що йому байдуже з ким саме працювати»
фото з відкритих джерел

Сумнозвісний народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко знайшов нові можливості заробітку та безкоштовного піару на всю Україну

Тищенко показово заявив, що оголошує боротьбу з call-центрами, принагідно звинувативши свого однопартійця в заступництві цього бізнесу. Після чого увірвався у офіс, де розташувалась IT-кампанія, яка орендувала приміщення у народного депутата «СН» Олега Семінського.

Там Тищенко почав погрожувати та звинувачувати народного депутата Семінського у «кришуванні» цієї організації. Таку гарячу новину взяли всі українські ЗМІ, оскільки скандал був масштабний. Але, як потім виявилося, Семінський ставлення до цієї компанії не мав. Проте Тищенко отримав піар.

Історію можна було б забути, оскільки Тищенко не вперше створює гучні інформаційні «вкидання», якби не аудіо файли, що з'явилися в мережі. На аудіо виразно чутно, як особа, чий голос схожий на Миколу Тищенко із співрозмовником веде переговори про роботу тих самих call-центрів. Про те, як він може сприяти їхньому процвітанню, а також куди може завести і з ким познайомити «господарів» нелегальних центрів. При цьому Тищенко не приховує, що йому байдуже з ким саме працювати. Головне – щоб платили і не «підставили» його, а він свою частину операції виконає.

Після прослуховування цих аудіозаписів стає зрозумілим, що Тищенко під виглядом «боротьби» з call-центрами намагається побудувати нову схему для збагачення.

На аудіо виразно чутно, як Микола Тищенко із співрозмовником веде переговори про роботу тих самих call-центрів, як він може сприяти їхньому процвітанню, а також куди може завести і з ким познайомити «господарів» нелегальних центрів.

Прослухавши все сказане в аудіо записах, стає зрозумілим, що Тищенко під виглядом «боротьби» з call-центрами побудував нову схему для збагачення, в якій жертвами показових виступів Тищенка з відео стають ті, хто відмовляється з ним співпрацювати.

Джерело: Цензор

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Теги: Микола Тищенко скандал корупція в Україні

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