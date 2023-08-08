Депутат Ар'єв розхвалив свою доньку, звинувачену в «наркотичній» ДТП

«Коли під час блекауту стався нещасний випадок, ти повела себе гідно»

Нардеп Володимир Ар'єв привітав із Днем народження свою доньку – ексдепутатку Київради Ярину Ар'єву, яку підозрюють у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Батько опублікував зворушливий допис, у якому розхвалив Ярину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишній депутатці Ар'євій виповнилося 23 роки. Нардеп наголосив на відважності та мужності своєї доньки, яка з початком повномасштабної війни приєдналася до лав тероборони. Також Ярина виступала проти УПЦ МП.

«Коли в Україну вдерлись російські війська, ти не вагалась і разом з ТРО у свої 21 захищала свій рідний Київ зі зброєю в руках. Непросте рішення для молодої дівчини. Коли ти боролась з московським патріархатом, організувала молодь і не боялася погроз та прокльонів, це було сміливим вчинком з огляду на впливовість московських попів у нинішній владі загалом і правоохоронних органах зокрема», – написав Володимир Ар'єв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він згадав і про ДТП, яке Ярина скоїла наприкінці осені. Згідно з матеріалами слідства, дівчина в стані наркотичного сп’яніння збила жінку, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Зокрема, потерпіла отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок та закриту черепно-мозкову травму.

«Коли під час блекауту стався нещасний випадок, ти повела себе гідно – допомогла постраждалій і не ховалась від відповідальності. Коли за півроку після того включилась політика зі сфабрикованими звинуваченнями, коли на тебе вилили відра помиїв і брехні прокуратура з ручними ЗМІ і блогерами Банкової, ти склала мандат депутата Київради, щоб без статусу захищатися від наклепу в суді. Ти справжній боєць. Тим більше, що справа політична і правда на твоєму боці», – наголосив батько підозрюваної.

Ар'єв підтримав доньку та з батьківською любовʼю висловив їй побажання. «У свої 23 ти пройшла через те, що багато хто не проходить за все життя. Але я впевнений, що випробування зроблять тебе сильнішою і все твоє життя попереду, з радістю і щастям. Бог дасть тобі мудрості і сил. З днем народження, Ярина Ар'єва! Ми з мамою любимо тебе завжди», – підкреслив нардеп.

До слова, до привітань долучилися й інші народні депутати та громадські діячі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради Ярині Ар’євій, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння. Дівчині загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Проте сімʼя Ар'євих заявила, що Ярина потрапила в ДТП під час блекауту – на своїй автівці дівчина збила жінку, яка раптово вийшла на дорогу в повній темряві без світловідбивачів на одязі. Тоді ж у дівчини взяли аналізи на алкоголь і наркотики, проте нібито нічого не знайшли та не відібрали водійські права.

Зауважимо, депутатка Київради Ар'єва прокоментувала скандал з «наркотичним» ДТП. Вона запевнила, що їхала з дозволеною швидкістю, що показала експертиза.

Як відомо, у червні депутатка Київської міської ради Ярина Ар’єва заявила, що складає мандат.

Крім того, дівчина наголосила, що провину визнає, але заперечує стан наркотичного сп'яніння – ексдепутатка Київради Ар’єва піде під суд.