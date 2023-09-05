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Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму
Закон доручає Кабінету Міністрів протягом місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в АР Крим
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Головною метою закону є підготовка підґрунтя для деокупації Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Про це повідомило представництво президента в Криму.

Так, глава держави підписав закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим».

Відповідний закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня – у день проведення третього саміту Кримської платформи. Зазначається, що законопроект був розроблений Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

«Після набрання чинності законом – наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим», – йдеться у публікації.

Мета закону

Як пояснили у Представництві, головною метою закону є підготовка підґрунтя для деокупації тимчасово підконтрольного російським загарбникам українського півострова, оскільки «військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад».

Закон також доручає Кабінету Міністрів протягом місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в АР Крим.

Крім того, уряд має протягом трьох місяців створити районні державні адміністрації (РДА) нових районів, а також внести на розгляд парламенту законопроект щодо особливостей відновлення публічної влади Криму після звільнення.

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Теги: Крим деокупація закон Володимир Зеленський

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