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Рада звільнила Резнікова, нардепи відхилили відкриття публічних декларацій. Головне за 5 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада звільнила Резнікова, нардепи відхилили відкриття публічних декларацій. Головне за 5 вересня
фото з відкритих джерел

Народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534

Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони, нардепи відхилили поправку про негайне відкриття публічних декларацій, Ізраїль вперше долучиться до парламентського саміту Кримської платформи. «Главком» зібрав у добірку новини 5 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони

Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранців. У своєму звіті Резніков розповів про успіхи на посаді, слуги провели його довгими і гучними аплодисментами і подяками.

Нардепи відхилили поправку про негайне відкриття публічних декларацій

Народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію. Громадськість вимагає ветувати прийнятий проєкт.

Поправку про відкриття реєстру декларацій №371 подала голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна. Вона набрала лише 199 голосів «за», найбільший рівень підтримки за неї у фракціях «Голос» та «ЄС». Найменша підтримка у голосуванні за відкриття реєстру у фракції «Батьківщина» та групи «Відновлення України».

Рабіновича оголошено у розшук

Колишнього народного депутата та співголову забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича оголошено у розшук. Датою зникнення проросійського ексобранця зазначено 26 липня 2023 року. Щоправда, ще на початку лютого 2022 року Рабінович у статусі народного депутата вилетів до Ізраїлю на офіційне запрошення тамтешнього парламенту і не повернувся назад в Україну.

Ізраїль вперше долучиться до парламентського саміту Кримської платформи

Ізраїль вперше візьме участь у парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 жовтня у Празі. Відповідне рішення прийняв Кнессет (парламент Ізраїлю), про нього вже проінформований голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

На цей момент участь у заході підтвердили понад 30 спікерів парламентів. Від Ізраїлю на ньому будуть представлені голова Комітету міжнародної політики і оборони Кнесету Юлій Едельштейн та співголова групи Ізраїль-Україна Зеєв Елькін. Варто відзначити, що Єрусалим дав свою згоду на участь на тлі загострення дипломатичних відносин між країнами, наслідком яких може стати навіть призупинення безвізового режиму.

США оголосять про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном

Наступного тижня Сполучені Штати Америки оголосять про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Снаряди, які полегшують знищення російських танків, є частиною нового пакету військової допомоги Україні.

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які мають бути доставлені до України найближчими тижнями. Інформацію про це підтвердили агентству Reuters два анонімні американські чиновники. 

Один із чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від $240 до $375 млн залежно від того, що до нього буде включено. Вартість та вміст допомоги ще уточнюються.

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Теги: США Ізраїль депутат війна Олексій Резніков

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