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Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак заперечує, що отримав підозру

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак заперечує, що отримав підозру
Демчак зауважив, що за останній час зʼявилось багато скомбінованої неправдивої інформації із його фото
фото з відкритих джерел

Демчак переконаний, що політична сила, яка нині при владі, його компрометує

Колишній народний депутат Руслан Демчак відреагував на повідомлення ЗМІ про вручення йому підозри за махінацію на фондовій біржі. Він запевнив, що не отримував жодних документів ні від Офісу генерального прокурора, ні від інших органів. Про це екснардеп написав у Facebook.

Демчак зауважив, що за останній час зʼявилось багато скомбінованої неправдивої інформації із його фото. Він запевнив, що не отримував підозру, тож звернувся до Офісу генпрокурора та Держбюро розслідувань. «Тому прошу ЗМІ, які поважають гідність і свою репутацію не розповсюджувати відверту «чорнуху», – наголосив колишній нардеп.

Цікавим для Демчака залишається те, кому вигідно компрометувати його та його політичну силу. «Можливо, тій політичній силі, яка сьогодні обслуговує владу і, як виявилось, у якій «через одного» зрадники та брехуни. Щоб розбавити інформаційний простір створюються фейки про політичних опонентів?! Я був, є і буду патріотом та буду продовжувати працювати на Перемогу та відновлення України!» – запевнив Демчак.

Махінації на фондовій біржі. Екснардеп Демчак заперечує, що отримав підозру фото 1

Напередодні повідомлялося, що екснардеп Демчак отримав підозру за махінації на фондовій біржі. За даними слідства, народний депутат України, обіймаючи посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики й банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.

Нагадаємо, також учора Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрила нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі $85 тис.

Теги: депутат хабар корупція

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