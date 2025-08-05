Парламент можуть розпустити? Нардеп, що виходить зі «Слуги народу», розказав про план влади

Дмитро Костюк: «Керівництво веде розмови, щоб просто закрити, розпустити парламент»

Керівництво парламентської фракції «Слуга народу» серйозно веде розмови, щоб розпустити Верховну Раду. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат Дмитро Костюк, який оголосив про вихід з монобільшості.

Парламентар наголосив, що з Офісу президента до Верховної Ради заходило багато непопулярних законопроєктів, а депутатам, попри небажання, доводилося їх приймати. «Потім суспільство обурювалося, президент накладав вето або довго не підписував, але тим часом інші проєкти проходили. Завжди ідіотами виглядали депутати, і всі від цього втомилися», – зазначив Дмитро Костюк.

Він зауважив, що хтось із депутатів-чоловіків хоче виїхати до сімей за кордон, бо має на це право, але виїзд просто так для депутатів заборонений. Також, вказав нардеп, є жінки, які хотіли б мати можливість виїзду, як і всі українки, але обмежені в цьому. «Тобто в кожного є якісь свої особисті причини й загалом існує розуміння того, що парламент не суб'єктний, а фракція має голосувати рішення, які приходять від п'яти-шести менеджерів. А за ці часто недолугі рішення має відповідати парламент», – описав ситуацію Дмитро Костюк.

Утім, на його думку, вихід з цієї ситуації керівництво фракції вбачає не в тому, щоб відстоювати позицію депутатів, а в тому, що у разі якихось «форс-мажорів» усі вони мають скласти мандати. Якщо Верховна Рада стане недієздатною, її повноваження перебере на себе Кабмін.

«Це було прямо озвучено на відкритому засіданні фракції. Та і у фракційному чаті вже лунали думки: давайте саморозпустимося – і хай за все відповідає той, хто приймає рішення», – поділився Дмитро Костюк.

Нагадаємо, під час засідання ВРУ 31 липня народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП. Також він розкритикував деяких колег за їхню позицію.

«Главком» писав, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Копиленко раніше демонстрував спроби впливу на антикорупційні органи.