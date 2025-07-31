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Як Рада повертає повноваження НАБУ і САП. Пряма трансляція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Як Рада повертає повноваження НАБУ і САП. Пряма трансляція
За словами нардепа Юрчишина, рішення ознаменує перший крок до поновлення онлайн-трансляцій
фото з відкритих джерел

Трансляції засідань було припинено через повномасштабне вторгнення РФ

Засідання Верховної Ради під час якого парламентарі голосуватимуть про повернення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде транслюватися онлайн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

За словами нардепа, це перший крок до поновлення онлайн-трансляцій у Раді, які було припинено з безпекових питань через повномасштабне вторгнення РФ. Він зазначив, що має домовленість зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком, аби подібні трансляції відбувалися й надалі.

«Нашу вимогу таки почули і, хоча б частково, реалізували. Вітаю всіх причетних. Вмикайте з 12:00 і контролюйте парламент», – написав він, зазначивши, що засідання можна переглянути на телеканалі «Рада».

Нагадаємо, у Києві проходить акція на підтримку президентського законопроєкту про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення. 

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Як відомо, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

До слова, 30 липня правоохоронний Комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед завтрашньою сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

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Теги: Верховна Рада НАБУ САП Ярослав Юрчишин

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