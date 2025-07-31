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Нардеп Костюк виходить з фракції «Слуга народу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нардеп Костюк виходить з фракції «Слуга народу»
Депутат розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію
скріншот з відео

Парламентар пояснив своє рішення скандальним голосування депутатів його фракції за законопроєкт №12414

Народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП. Також він розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію, зокрема депутата Максима Бужанського.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати. Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення. 

24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує «реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів». Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Як відомо, 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

До слова, 30 липня правоохоронний Комітет Верховної Ради підтримав президентський проєкт закону про НАБУ та САП. На запитання «Главкома», які настрої обранців перед завтрашньою сесією, поінформований депутат відповів: «Будуть підтримувати президентський законопроєкт».

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Теги: Верховна Рада депутат партія Слуга народу Дмитро Костюк

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