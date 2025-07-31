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Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді
Сергій Власенко (зліва) і Сергій Пашинський (справа)
фото: glavcom.ua

Сергія Власенка, який сьогодні показав середній палець Іванні Климпуш-Цинцадзе, порівняли із Сергієм Пашинським, який продемонстрував такий же жест у 2016 році

Сьогоднішній непристойний жест, який показав народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко під час засідання Ради, викликав неабиякий ажіотаж в соцмережах. Про це передає «Главком».

Палець був адресований лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку. Власенка порівняли із соратником Тимошенко Сергієм Пашинським, який показав такий же жест у 2016 році. Більше того, обидва депутати ззовні дуже схожі, обоє у сірих костюмах та окулярах.

«Знайдіть 10 відмінностей», – пишуть користувачі соцмереж.

Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді фото 1

«Бібізяни», – прокоментував допис Олександр Молчанов.

Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді фото 2

«Молодець. З компадорською елітою тільки так», – пише Олег Зайченко.

Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді фото 3

«Брати-близнюки», – підсумував Сергій Гулюк.

Таке вже було. Соцмережі бурхливо відреагували на «факи» у Верховній Раді фото 4

Нагадаємо, сьогодні Артур Герасимов від імені «Європейської солідарності» заявив, що Власенко має вибачитися перед Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Також сьогодні народні депутати закликали виключити із засідання парламенту парламентарку Мар’яну Безуглу через порушення регламенту. Вона заважала політикам під час виступів, підходячи до трибуни та закривала мікрофони.

Крім того, у Верховній Раді України сталася бійка між депутатами фракції «Слуга народу» В'ячеславом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм. Інцидент потрапив у пряму трансляцію засідання, яку запустили вперше з початку повномасштабного вторгнення, тобто після трирічної перерви.

8 липня 2016 року народний депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський відзначився досить вульгарним жестом під час одного із засідань у Верховній Раді. Кому саме він це адресував невідомо.

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Теги: Батьківщина Верховна Рада Сергій Власенко соцмережі

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