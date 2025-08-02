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Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа
Народний депутат України Олексій Кузнєцов
фото з відкритих джерел

Фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції

Членство народного депутата України Олексія Кузнєцова у фракції «Слуга народу» призупинено на час розслідування щодо корупції. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє «Главком».

«На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад», – поінформував Арахамія.

Він наголосив, що фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Правоохоронці не називають фігурантів, однак народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що НАБУ спіймало на хабарі народного депутата від «Слуг» Олексія Кузнєцова.

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Теги: депутат Олексій Гончаренко розслідування корупція партія Слуга народу Давид Арахамія фракція

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