Парламент України обмежив повноваження НАБУ та САП

Законопроєкт №12414 ухвалено в цілому

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

«Парламент проголосував в цілому законопроєкт #12414 про обмеження повноважень НАБУ і САП. За – 263», – зазначив Железняк.

Нагадаємо, як зазначає нардепка Анастасія Радіна, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями:

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ;

передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;

передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року.

Водночас НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

«Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні», – йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, після раптових обшуків у НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, які відбулися 21 липня, в українському політикумі почали курсувати версії про те, що наступним етапом стане переформатування роботи правоохоронних органів. Співрозмовники «Главкома» у парламенті та силових органах припускають, що влада «елегантним способом» може, наприклад, об’єднати НАБУ і БЕБ в один орган.