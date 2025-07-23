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Нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП
Совсун: Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам
фото: скріншот

Законопроєкт вже відправили на підпис депутатам

У відповідь на скандальний закон № 12414, група народних депутатів України підготувала новий законопроєкт, спрямований на скасування нещодавніх законодавчих змін, які суттєво обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народну депутатку Інну Совсун.

Як підклеслила Совсун, її команда підготувала новий законопроєкт для скасування змін у законі №12414, а також закликала нардепів підписати його.

«Вчора ми бачили, що президент то підписував законопроєкт №12414 про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, то відкликав свій підпис. Але врешті, попри наші спроби переконати президію в залі та масові протести по всій країні, – закон таки підписали», – зазначила Совсун.

Народна депутатка наголосила, що єдиним швидким способом відкотити ситуацію є:

«Це ухвалити новий законопроєкт – який скасує всі ганебні зміни №12414. Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам», – розповіла нардепка.

  •  Картка документа 1947711;
  • Реєстраційний номер 170768;
  • Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про прокуратуру» щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення».

Совсун закликала поширювати її пост, а також відмічати інших депутатів і депутаток та просити його підписати: «А сьогодні о 20:00 знову зустрічаємося під Театром Франка».

Народний депутат Ярослав Железняк також розповів про новий законопроект:

«Шановні колеги – народні депутати. Ми направили вам на підпис законопроєкт, який скасовує всі норми №12414 по САП і НАБУ ганебно ухвалені вчора. Гарний шанс виправити ту дурню, яку вчора 263 колеги прийняли. Підписи збираємо до кінця дня», – заявив Железняк.

Народний депутат Ярослав Юрчишин поділився подробицями плану дій щодо захисту незалежності НАБУ та САП.

«Готуємо і реєструємо законопроект про скасування вчорашнього трешу. Буде найближчим часом, запросимо підписати всіх. Побачимо, хто з народних обранців здатен чути народ. Акцент – не дайте українській владі скочуватися в авторитаризм. Так, співпраця у сфері оборони має бути беззаперечною. Але якщо МВФ, ОСЕР, Європейський союз дає гроші на реформи, то вони (реформи) мають бути захищені. І лише під них і за них є доступ до цих ресурсів. Перші натяки з боку партнерів вже є. Далі буде».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками усіх правоохоронних та антикорупційних органів країни, включно з генеральним прокурором. За словами глави держави, це була «дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає». 

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Теги: Верховна Рада депутат законопроєкт САП НАБУ

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