Заволодіння коштами Приватбанку. НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського

Олігарха та ще п'ятьох осіб підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той момент був головою Дніпропетровської облдержадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

«Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України», – йдеться в заяві.

Серед підозрюваних:

колишній кінцевий бенефіціарний власник Приватбанку, організатор групи;

колишній голова правління Приватбанку;

колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з Приватбанком;

ексзаступниця голови правління Приватбанку – директорка казначейства;

ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку;

ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку.

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Епізод є четвертим у справі заволодіння коштами Приватбанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було скеровано до суду.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський – «фанат НАБУ». Тим часом генеральний прокурор Руслан Кравченко має намір детально ознайомитися з розслідуванням справи Приватбанку.

До слова, Верховний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам.