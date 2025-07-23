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Заволодіння коштами Приватбанку. НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Заволодіння коштами Приватбанку. НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського
За даними слідства, бізнесмен розробив схему привласнення коштів Приватбанку
фото з відкритих джерел

Олігарха та ще п'ятьох осіб підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той момент був головою Дніпропетровської облдержадміністрації, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

«Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України», – йдеться в заяві.

Серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник Приватбанку, організатор групи;
  • колишній голова правління Приватбанку; 
  • колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з Приватбанком; 
  • ексзаступниця голови правління Приватбанку – директорка казначейства; 
  • ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку; 
  • ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку. 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Епізод є четвертим у справі заволодіння коштами Приватбанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було скеровано до суду.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський«фанат НАБУ». Тим часом генеральний прокурор Руслан Кравченко має намір детально ознайомитися з розслідуванням справи Приватбанку.

До слова, Верховний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам.

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Теги: Ігор Коломойський НАБУ САП Приватбанк

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