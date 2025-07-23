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Скандал з НАБУ і САП. Новий віце-прем'єр з євроінтеграції заспокоює західних партнерів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Скандал з НАБУ і САП. Новий віце-прем'єр з євроінтеграції заспокоює західних партнерів
Качка: досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів
фото: Тарас Качка

Віцепрем'єр Качка: всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414 викликало хвилю протестів в Україні через питання незалежності НАБУ та САП. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зауважив, що Україна відповідально ставиться до зміцнення верховенства права і забезпечення ефективної антикорупційної політики, а також до виконання міжнародних зобовʼязань, пише «Главком».

«Щодо ситуації з НАБУ і САП. Україна відповідально ставиться до зміцнення верховенства права і відноситься з усією серйозністю до забезпечення ефективної антикорупційної політики, а також до виконання міжнародних зобовʼязань. Щодо цього не може бути жодних компромісів», – заявив Тарас Качка.

Віцепрем'єр зазначив, що аргументи «за» та «проти» рішень, ухвалених у парламенті, є чітко артикульованими. Він висловив готовність працювати з усіма зацікавленими сторонами – партнерами, громадянським суспільством, експертами – для забезпечення необхідних для верховенства права умов.

Тарас Качка підкреслив, що успіх у боротьбі з корупцією полягає не лише в процесуальних та інституційних нормах чи кількості медійних згадок, а передусім у результатах: вироках, що набирають законної сили, та їхньому впливі на запобігання корупції.

«Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху», – зазначає Тарас Качка.

Також Качка ще раз наголосив, що всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою. За його словами вже відбулася онлайн-зустріч з Єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос, а також він планує координацію з послами країн G7 та інших держав-членів ЄС.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів розмови з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні, передає Главком.

«Різні виклики. Ми все це обговорили», – зазначив президент.

За словами Зеленського, антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі.

Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

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Теги: НАБУ САП Тарас Качка законопроєкт

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