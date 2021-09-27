Парламентська асамблея відхилила список на суддів ЄСПЛ від України через «слугу» Мережка

Олександр Мережко не відповідає критеріям для посади судді в ЄСПЛ

Рішення ПАРЄ є остаточним і тепер Україна має провести новий конкурс

Парламентська асамблея Ради Європи забракувала список кандидатур на суддів ЄСПЛ, запропонований Україною

Це рішення ПАРЄ є остаточним – список кандидатів на посаду судді в ЄСПЛ відхилили.

Причиною, за словами нардепа Олексія Гончаренка є присутність у списку народного депутата від «Слуги народу» Олександра Мережка.

Тепер, зазначив Гончаренко, українська влада має провести новий конкурс.

Раніше комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити подані Україною кандидатури на посаду судді ЄСПЛ через те, що не всі вони відповідають необхідним критеріям, та попросити Україну підготувати новий список.

Нагадаємо, Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини у травні. Це Микола Гнатовський, Олександр Мережко та Гаяне Нуріджанян.

Журналісти проаналізували анкети 18 претендентів на посаду судді в ЄСПЛ від України та визначила список явних лідерів, які мають увійти до переліку фіналістів, та 11 кандидатів, які не мали би потрапити до трійки лідерів.

Серед обраних кандидатів у переліку тих, хто має пройти за своїм резюме, присутні Гнатовський та Нуріджанян, Мережко до нього не увійшов.

Додамо, що ПАРЄ відмовилася розглядати українські питання під час осінньої сесії. На поточній сесії ПАРЄ відбудуться дебати щодо ситуації в Афганістані, а також щодо міграційної кризи в Латвії, Литві і Польщі та щодо кризи на Західних Балканах.

Як повідомлялося, 27 вересня у Страсбурзі розпочалася осіння сесія ПАРЄ, яка триватиме до 30 вересня. Росіяни не приїхали на цю сесію через невизнання в ЄС вакцини «Спутнік V».



