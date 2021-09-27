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    У Франції стартувала сесія ПАРЄ без російської делегації

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    Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться у Страсбурзі з 27 по 30 вересня - У Франції стартувала сесія ПАРЄ без російської делегації
    Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться у Страсбурзі з 27 по 30 вересня
    фото з відкритих джерел

    Росія образилася на ПАРЄ, бо щепленій «Супутником» делегації обмежили пересування

    Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні розпочала свою роботу у французькому Страсбурзі. Російська делегація не приїхала, пишуть ЗМІ.

    Як повідомив голова делегації РФ Петро Толстой, представники Росії візьмуть участь у сесії дистанційно.

    Причиною стали обмеження, пов'язані з коронавірусом. В отриманому російськими делегатами приписі французької влади говорилося, що вони не щеплені визнаними в ЄС вакцинами і прибувають з «червоної» зони, у зв'язку з чим їм було дозволено вільно переміщатися тільки між готелем і будівлею ПАРЄ.

    Вакцина «Супутник V», якою щеплені російські депутати, в ЄС не схвалена. Російська делегація вирішила не їхати на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а взяти в ній участь у відеоформаті.

    Очікується, що на сесії знову буде піднято питання про повноваження російської делегації – у зв'язку з окупацією Криму.

    Осіння сесія ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 27 по 30 вересня. Через пандемію коронавірусу сесії ПАРЄ проходять у гібридному форматі, тобто делегації можуть або приїхати в Страсбург, або брати участь онлайн.

    Додамо, що президент РФ Також Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус.

    Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

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    Теги: Росія ПАРЄ вакцинація коронавірус
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    У Франції стартувала сесія ПАРЄ без російської делегації