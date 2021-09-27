У Франції стартувала сесія ПАРЄ без російської делегації

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться у Страсбурзі з 27 по 30 вересня

Росія образилася на ПАРЄ, бо щепленій «Супутником» делегації обмежили пересування

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні розпочала свою роботу у французькому Страсбурзі. Російська делегація не приїхала, пишуть ЗМІ.

Як повідомив голова делегації РФ Петро Толстой, представники Росії візьмуть участь у сесії дистанційно.

Причиною стали обмеження, пов'язані з коронавірусом. В отриманому російськими делегатами приписі французької влади говорилося, що вони не щеплені визнаними в ЄС вакцинами і прибувають з «червоної» зони, у зв'язку з чим їм було дозволено вільно переміщатися тільки між готелем і будівлею ПАРЄ.

Вакцина «Супутник V», якою щеплені російські депутати, в ЄС не схвалена. Російська делегація вирішила не їхати на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а взяти в ній участь у відеоформаті.

Очікується, що на сесії знову буде піднято питання про повноваження російської делегації – у зв'язку з окупацією Криму.

Осіння сесія ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 27 по 30 вересня. Через пандемію коронавірусу сесії ПАРЄ проходять у гібридному форматі, тобто делегації можуть або приїхати в Страсбург, або брати участь онлайн.

Додамо, що президент РФ Також Путін заявив, що його оточили десятки хворих на коронавірус.

Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.



