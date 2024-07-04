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Не вистачає коштів: Мінсоцполітики перегляне видатки на соцвиплати

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Не вистачає коштів: Мінсоцполітики перегляне видатки на соцвиплати
Мінсоцполітики вже підготувалл законопроєкт про базову соціальну допомогу
фото з відкритих джерел

Жолнович нагадала, що на сьогодні соціальний бюджет України знаходиться на другому місті після оборонного

Міністерство соціальної політики перегляне «філософію соціальних виплат», бо українська  економіка  більше не в змозі фінансувати такі видатки. Про це міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила під час заходу «Захист соціальних прав під час війни в Україні» у Вільнюсі, відеозапис якого оприлюднив Офіс Ради Європи в Україні.

За словами Жолнович, Україна за роки Незалежності взяла на себе величезну кількість надмірних соціальних зобов’язань щодо соціальних виплат, які не завжди можуть бути підтверджені фінансовим ресурсом. Частина цих зобов’язань дісталася нашій країні ще з Радянського Союзу.

Тож цей дисбаланс, за словами міністерки, тягне за собою величезну кількість рішень судів, які не можуть бути виконані з точки зору економічних можливостей.

Жолнович нагадала, що на сьогодні соціальний бюджет України знаходиться на другому місті після оборонного. Вона наголосила, що це величезні кошти, які потрібно оптимізувати.

«Тому через збільшення кількості людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним. Ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат. Щоб кожна ця виплата, яка надається, мала чітку мету – виходу людини із складної життєвої ситуації і обов’язково була пов’язана з послугою, яка допоможе людині стати економічно незалежною», – зазначає Жолнович.

За її словами, у Мінсоцполітики вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка об'єднає кількість диференційованих виплат та дозволить зробити їх більш адресними.

Нагадаємо, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Також повідомлялося,  що українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.

До слова, Пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб. Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні.

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Теги: економіка соцвиплати бюджет Україна законопроєкт

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