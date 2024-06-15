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Аграрії отримають бронювання від мобілізації: роз'яснення Мінагрополітики

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Аграрії отримають бронювання від мобілізації: роз'яснення Мінагрополітики
Минулого року через нестачу робітників (трактористів, комбайнерів) на Одещині працівникам агросфери також надавали бронь від мобілізації
фото з відкритих джерел

Загальна норма бронювання до 50%, але за певними професіями можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості

Щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації. Про це 15 червня розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає кореспондент «Суспільного».

За його словами, задля безпечної діяльності аграріїв прийняли декілька рішень щодо мобілізації:

«Перше – це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге – подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових», – зазначив Тарас Висоцький.

Також він додав, що на певних напрямках кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агро секторі, і в Збройних Силах – це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання. 

Нагадуємо, що Кабмін 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. 

Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Як зазначив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко, це не нова модель бронювання. Уряд модернізував чинну постанову № 76. Крім оновлення постанови, спільно з бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

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Теги: Кабмін Тарас Висоцький законопроєкт професії бронювання від мобілізації

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