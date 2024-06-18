Парламент дозволив місцевим радам виділяти гроші на Сили оборони

За законопроєкт в цілому проголосували 303 депутати

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада дозволила місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняку Telegram.

«Нарешті прийнято законопроєкт №9559д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони, також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану», – написав він.

Железняк зазначив, за законопроєкт в цілому проголосували 303 депутати.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України (№9559д) був зареєстрвоаний 30 серпня 2023 р. Документ був підтриманий в першому читанні 11 квітня.

За інформацією Руху «Чесно», до цього часу існувало три законодавчо затверджені способи надання допомоги військовим підрозділам. Перший – забезпечення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) харчуванням, медикаментами, обмундируванням, але не технікою і не зброєю. Другий – перерахунок коштів до держбюджету або ж конкретній військовій частині у вигляді субвенції (загалом у 2023 році місцеві громади добровільно перерахували на потреби ЗСУ понад 16 млрд гривень). І третій – купівля військових облігацій.

Водночас перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, коментуючи ухвалений законопроєкт, який дозволяє місцевій владі спрямовувати кошти на Збройні сили України, зазначив, що йдеться про «десятки мільярдів гривень».

«Десятки мільярдів коштів, які органи місцевого самоврядування готові відправляти на військові частини, на підрозділи. Для того, щоб закривати на фронті найбільш дефіцитні потреби. Це про FPV-дрони, це про пікапи, це про нічну тепловізійну оптику, техніку. Це про можливість зараз дуже швидко приймати рішення для того, щоб на фронті наші відчули цю підтримку, відчули це забезпечення», – сказав він.

За словами депутата, ці дрони та пікапи можуть з’явитися на фронті вже за декілька тижнів після виділення коштів. «Саме громади вирішують, в яких сумах і коли саме перераховувати кошти», – додав Лозинський.

Він також зауважив, що в законопроекті «є запобіжники: не можна закуповувати зброю, боєприпаси, створення приватних армій… виключено». «Йдеться виключно про нелетальні форми і те, що найбільш дефіцитне на фронті сьогодні: FPV-дрони, пікапи, оптика», – зауважив депутат.

Нагадаємо, у листопаді 2023 році Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.