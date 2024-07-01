Кабмін вирішив відновити Дорожній фонд: деталі

Гроші з Дорожнього фонду, починаючи з 2025 року, поступово повернуть на дороги

Основним джерелом наповнення дорожнього фонду є акцизи з продажу пального і транспортних засобів.

Кабінет міністрів планує, починаючи з 2025 року, поступово повернути гроші з Дорожнього фонду на дороги. Про це повідомляється у бюджетній декларації на 2025-2027 роки, текст якої опублікував народний депутат України Ярослав Железняк.

У 2024 році в Україні всі гроші з Дорожнього фонду розміром 94,7 млрд грн спрямували на потреби безпеки й оборони. Починаючи з наступного року, Дорожній фонд почнуть відновлювати:

у 2025 році – 25% (43,8 млрд грн);

у 2026 році – 50% (124 млрд грн);

у 2027 році – 75% (233,8 млрд грн).

Основним джерелом наповнення дорожнього фонду є акцизи з продажу пального і транспортних засобів.

Нагадаємо, що на початку червня Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт про підвищення акцизів на пальне.

Ганадаємо, Федерація роботодавців транспорту України, яка об’єднує 350 тисяч працівників, звернулась із висловленням своїх застережень щодо зростання акцизу на дизель до голів комітетів Верховної Ради. Крім того, зазначається, що висока вартість пального через підвищення акцизу може стати причиною зупинки виробництва та, відповідно, виведення персоналу у простій. У кінцевому підсумку, підвищення акцизу на дизель та бензин призведе до зростання собівартості промислової продукції та агропродукції, пришвидшення інфляції та до ризику зменшення мільйонів робочих місць.

Транспортники пропонують натомість підвищити акциз на скраплений газ, який зокрема потрапляє в Україну з країни-окупанта.

Дл слова, на сесії Львівської міської ради депутати оприлюднили звернення до Верховної Ради з проханням не підвищувати акцизи на пальне, адже від цього постраждають і населення, і бізнес по всій Україні, а ціни на всі товари та послуги стрімко зростуть. Натомість варто належно оподаткувати гральний бізнес, що дозволить залучити до бюджету десятки мільярдів гривень.

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