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Парламентський комітет схвалив фінальну версію законопроєкту про реформу БЕБ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Парламентський комітет схвалив фінальну версію законопроєкту про реформу БЕБ
Якщо нардепи ухвалять законопроєкт в другому читанні, то нового голову БЕБ обиратиме комісія з шістьох членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу
фото з відкритих джерел

Редакція закону відповідає вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання нову версію законопроєкту про реформу Бюро економічної безпеки. За відповідне рішення проголосували 20 членів комітету. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, редакція закону зараз відповідає вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості.

«Вчора весь вечір та ніч ми доводили до результату важкі багатосторонні перемовини і ось він», – каже він.

Зокрема, якщо нардепи ухвалять законопроєкт в другому читанні, то нового голову БЕБ обиратиме комісія з шістьох членів, де половина міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Натомість переатестація проводитиметься комісією, куди ввійдуть шестеро представників від новообраного директора БЕБ і шестеро представників від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Так само три наступні роки буде працювати кадрові комісії: шість від БЕБ та шість від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

За словами Железняка, також законопроєкт передбачає гарантовану незалежність директора Бюро економічної безпеки на рівні НАБУ/САП/НАЗК.

Як повідомлялося, вчора, 19 червня, профільний комітет Верховної Ради схвалив непогоджений з міжнародними партнерами текст законопроєкту про Бюро економбезпеки.

Нагадаємо, проблема із прийняттям закону про БЕБ полягає у розбіжностях, які виникають під час його обговорення Кабміном із залученням бізнесу і партнерів на майданчику комітету. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

До слова, посли держав «Групи семи» в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки. За словами депутата Ярослава Железняка, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на обрання керівника та добір персоналу БЕБ за участю міжнародних експертів, політичну незалежність органу, а також повне перезавантаження всього складу Бюро.

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Теги: Бюро економічної безпеки України Ярослав Железняк депутат

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