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Німеччина знову заговорила про повернення військовозобов'язаних українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина знову заговорила про повернення військовозобов'язаних українців
Німецький депутат почав говорити про поверення українських біженців-чоловіків, що придатні до служби
фото: Генштаб ЗСУ

Прем'єр Баварії Маркус Зедер: Німеччина може повернути українців, придатних до військової служби, але тільки, якщо Україна про це попросить

Уряд Німеччини відправлятиме військовозобов'язаних українців назад на батьківщину, якщо до влади прийде блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС). Таку заяву зробив прем'єр-міністр Баварії та лідер ХСС Маркус Зедер в інтерв'ю газеті Münchner Merkur.

«Якщо Україна нас про це попросить», – стверджував політик, відповідаючи на  запитання щодо поверення чоловіків-біженців.

Зедер також пояснив, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється.

«Пропозиція членства зараз у розпал війни означала б, що НАТО матиме обов’язок допомоги з цього моменту. Це зробило б нас ворожою стороною. Ми це однозначно відкидаємо», – сказав голова ХСС.

Голова ХСС також дуже обережно висловився щодо розпочатих переговорів про вступ до ЄС: «Незважаючи на всю зрозумілу підтримку України, для ЄС і для нас також будуть величезні виклики».

Опозиційний блок ХДС/ХСС впевнено посідає перший рядок у німецьких партійних рейтингах і має всі шанси очолити наступний уряд Німеччини після парламентських виборів, намічених на осінь 2025 року.

Нагадаємо, голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині. На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами – це нормально, однак українські чоловіки призовного віку «взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну».

Пізніше стало відомо, що Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків призовного віку статусу біженців, незважаючи на рішення Києва призупинити для них консульські послуги. 

До того ще у березні у німецькому Бундестазі почали лунати заклики про позбавлення виплат українських чоловіків, які перебувають в країні статусі біженців. Із відповідною ініціативою виступив депутат німецького парламенту від опозиційної партії Християнський демократичний союз Флоріан Хан.

Читайте також: До українського легіону у Польщі готові записатися сотні українських чоловіків
Теги: Німеччина міністр депутат призов до армії партії українці чоловік біженці військовозобов'язаний

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